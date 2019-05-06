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Станислав Садальский высказался о катастрофе в "Шереметьево"

На странице своего Instagram-аккаунта Станислав Садальский опубликовал новый пост. В публикации знаменитость обвинил импортозамещение в катастрофе, которая произошла в аэропорту "Шереметьево".
Станислав Садальский высказался о катастрофе в "Шереметьево"

Недавно стало известно, что самолет, который направлялся из Москвы в Мурманск, практически сразу после взлета начал заходить на посадку. Выяснилось, что пилотами были выявлены некие неполадки. В результате 41 человек погиб, другие получили травмы различной степени тяжести. Насчет данной ситуации высказался в Instagram Станислав Садальский. Артист опубликовал фото из аэропорта "Шереметьево" с горящим самолетом. В комментарии знаменитость написал, что страны, которые ранее закупали SuperJet, давно отказались от этого лайнера из-за низкого уровня безопасности.

Станислав Садальский высказался о катастрофе в "Шереметьево"

Также артист добавил, что из-за санкций эксплуатация и ремонт самолета затруднен, поскольку 15% деталей производится в США. В конце знаменитость написал: "Результат трагичен! Скорблю!" Многие подписчики поддержали мнение артиста.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:32

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