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Ученые: Сердечная недостаточность в старости не является нормой
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Ученые: Сердечная недостаточность в старости не является нормой

Большинство людей уверены, что сердечная недостаточность в старости - это вполне нормальное явление для такого возраста, однако специалисты заявляют об обратном. Чтобы осведомить население относительно данного вопроса в столице Греции Афинах с 25 по 28 мая пройдет Всемирный конгресс по вопросам острой сердечной недостаточности под хештегом # heartfailure2019. На мероприятии специалисты Европейского общества кардиологии также расскажут о новых методах профилактики и лечения недугов сердца.
Ученые: Сердечная недостаточность в старости не является нормой

В рамках конференции, организованной в афинском международном конференц-центре Megaron, эксперты представят результаты тематического исследования, дадут советы пациентам, живущим с сердечной недостаточностью и развенчают мифы о проблеме. Ученые намерены привести доводы относительно положительного влияния физической активности на здоровье сердца, что особо важно в зрелом возрасте и старости. Специалисты зачитают 1700 рефератов с рекомендациями по диете, физическим нагрузкам. На конференции кардиологи затронут тему использования сердечной ресинхронизирующей терапии, правильного подбора препаратов и доз.

Участники мероприятия продемонстрируют передовые разработки, помогающие бороться с проблемой. В их число входят инновационный неинвазивный биомаркер для выявления отторжения трансплантата сердца, рандомизированные исследования - PHARM-CHF, контролируемое улучшение лечения сердечной недостаточности, и ReBIC-1 по отмене диуретика у пациентов с хронической сердечной недостаточностью.

В конгрессе, цель которого улучшить качество жизни при таком недуге, примут участие медики и ученые из более 100 государств. В течение четырех дней специалисты, кроме представления последних достижений в области профилактики и лечения заболевания, проведут 175 сеансов и консультаций.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:13

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