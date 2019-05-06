Ученые: Сердечная недостаточность в старости не является нормой





В рамках конференции, организованной в афинском международном конференц-центре Megaron, эксперты представят результаты тематического исследования, дадут советы пациентам, живущим с сердечной недостаточностью и развенчают мифы о проблеме. Ученые намерены привести доводы относительно положительного влияния физической активности на здоровье сердца, что особо важно в зрелом возрасте и старости. Специалисты зачитают 1700 рефератов с рекомендациями по диете, физическим нагрузкам. На конференции кардиологи затронут тему использования сердечной ресинхронизирующей терапии, правильного подбора препаратов и доз.Участники мероприятия продемонстрируют передовые разработки, помогающие бороться с проблемой. В их число входят инновационный неинвазивный биомаркер для выявления отторжения трансплантата сердца, рандомизированные исследования - PHARM-CHF, контролируемое улучшение лечения сердечной недостаточности, и ReBIC-1 по отмене диуретика у пациентов с хронической сердечной недостаточностью.В конгрессе, цель которого улучшить качество жизни при таком недуге, примут участие медики и ученые из более 100 государств. В течение четырех дней специалисты, кроме представления последних достижений в области профилактики и лечения заболевания, проведут 175 сеансов и консультаций.