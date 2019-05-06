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«Бузовой и не снилось»: Ким Кардашьян «спалила» стоимость своей рекламы в Instagram

Прославленная американская звезда реалити-шоу, модель и актриса Ким Кардашьян «спалила» сколько зарабатывает на одном рекламном посте, который она публикует у себя на странице в Instagram. По мнению многочисленных интернет-пользователей, новоявленной российской исполнительнице и телеведущей Ольге Бузовой и не снились такие деньги.
«Бузовой и не снилось»: Ким Кардашьян «спалила» стоимость своей рекламы в Instagram

Ни для кого не является секретом, что буквально все знаменитости довольно неплохо зарабатывают на своих личных микроблогах. Все потому, что на большинство звезд подписаны миллионы пользователей Сети. К примеру, на сегодняшний день количество поклонников Ким Кардашьян насчитывается 137 миллионов.

Несмотря на то, что Ольга Бузова значительно проигрывает в количестве подписчиков в Instagram супруге Канье Уэсту, из всех российских знаменитостей у звезды «Дома-2» больше всего фанатов.

Не так давно в скандальном шоу «Осторожно, Собчак!» Ольга призналась, что за один пост у себя в блоге просит не больше 300-400 тысяч рублей. Тогда эта цифра очень удивила ее поклонников, ведь до недавнего времени они были просто убеждены в том, что Бузова требует за рекламу не меньше 1-2 миллионов.

«Бузовой и не снилось»: Ким Кардашьян «спалила» стоимость своей рекламы в Instagram

Считанные часы назад в Интернете были рассекречены заработки Ким Кардашьян, которую, кстати, Бузова 2 года назад обогнала по популярности Stories. Выяснилось, что американская звезда зарабатывает на одной своей рекламе от 500 тысяч долларов, сообщает TMZ.

Сейчас в Сети активно обсуждают эту новость. По мнению фолловеров, Бузовой и не снились такие заработки в Instagram.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:00

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