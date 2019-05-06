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Татьяна Москалькова выразила соболезнования семьям погибших в "Шереметьево"

Татьяна Москалькова выразила соболезнования семьям погибших в «Шереметьево». Тем, кто находится в больнице, уполномоченный по правам человека в РФ пожелала скорого выздоровления.
Татьяна Москалькова выразила соболезнования семьям погибших в "Шереметьево"

Трагический инцидент имел место в международном аэропорту федерального значения накануне, 5 мая, когда самолёт, принадлежащий компании «Аэрофлот», совершил срочную посадку через 28 минут после вылета, причиной чему послужила непогода. Лайнер повредился и загорелся, выжили 33 человека, погиб – 41.

Татьяна Москалькова назвала произошедшее страшной катастрофой и отметила, что россияне будут всегда помнить о пострадавших в ней. «Скорбные дни...» - такими словами завершила политик свой Instagram-пост.

Соболезнования родственникам погибших выразил также певец Сергей Лазарев, а на Останкинской телебашне загасили все огни.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 08:53

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