Татьяна Москалькова выразила соболезнования семьям погибших в "Шереметьево"
Татьяна Москалькова выразила соболезнования семьям погибших в «Шереметьево». Тем, кто находится в больнице, уполномоченный по правам человека в РФ пожелала скорого выздоровления.
Трагический инцидент имел место в международном аэропорту федерального значения накануне, 5 мая, когда самолёт, принадлежащий компании «Аэрофлот», совершил срочную посадку через 28 минут после вылета, причиной чему послужила непогода. Лайнер повредился и загорелся, выжили 33 человека, погиб – 41.
Татьяна Москалькова назвала произошедшее страшной катастрофой и отметила, что россияне будут всегда помнить о пострадавших в ней. «Скорбные дни...» - такими словами завершила политик свой Instagram-пост.
Соболезнования родственникам погибших выразил также певец Сергей Лазарев, а на Останкинской телебашне загасили все огни.
Трагический инцидент имел место в международном аэропорту федерального значения накануне, 5 мая, когда самолёт, принадлежащий компании «Аэрофлот», совершил срочную посадку через 28 минут после вылета, причиной чему послужила непогода. Лайнер повредился и загорелся, выжили 33 человека, погиб – 41.
Татьяна Москалькова назвала произошедшее страшной катастрофой и отметила, что россияне будут всегда помнить о пострадавших в ней. «Скорбные дни...» - такими словами завершила политик свой Instagram-пост.
Соболезнования родственникам погибших выразил также певец Сергей Лазарев, а на Останкинской телебашне загасили все огни.
Происшествия
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 08:53