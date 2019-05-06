После прекращения выпуска iPhone 6 iPhone 7 и iPhone 8 могут подешеветь





О планах корпорации из Купертино рассказал китайский источник, ссылаясь на представителей сети поставщиков комплектующих Apple. Все аппараты, снятые с производства, вышли на рынок в период 2014-го-2016-го, поэтому выполнили свою миссию. Линейка iPhone 6 стала самой продаваемой – за время выпуска данные модели в различных вариациях разошлись тиражом более 250 млн единиц. «Яблочная» корпорация позаботилась о владельцах этих смартфонов, создав запас запчастей для ремонта до того, как свернула их производство.Эксперты отмечают, что после ухода с рынка iPhone SE и iPhone шестой серии разработчики начнут открывать потребителю аппараты iPhone 7 и iPhone 8. Эти устройства должны подешеветь, чтобы занять ценовую нишу своих предшественников.