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После прекращения выпуска iPhone 6 iPhone 7 и iPhone 8 могут подешеветь

Компания Apple с 3 мая свернула производство пяти аппаратов iPhone, в их число вошли модели SE, 6 и 6 Plus, 6S и 6S Plus. В связи с прекращением выпуска этих устройств эксперты ожидают снижения цен на «яблочные» «семерку» и «восьмерку».
После прекращения выпуска iPhone 6 iPhone 7 и iPhone 8 могут подешеветь

О планах корпорации из Купертино рассказал китайский источник, ссылаясь на представителей сети поставщиков комплектующих Apple. Все аппараты, снятые с производства, вышли на рынок в период 2014-го-2016-го, поэтому выполнили свою миссию. Линейка iPhone 6 стала самой продаваемой – за время выпуска данные модели в различных вариациях разошлись тиражом более 250 млн единиц. «Яблочная» корпорация позаботилась о владельцах этих смартфонов, создав запас запчастей для ремонта до того, как свернула их производство.

Эксперты отмечают, что после ухода с рынка iPhone SE и iPhone шестой серии разработчики начнут открывать потребителю аппараты iPhone 7 и iPhone 8. Эти устройства должны подешеветь, чтобы занять ценовую нишу своих предшественников.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:21

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