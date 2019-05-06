Эксперты научили рационально использовать багажник автомобиля
В период летних отпусков люди, отправляющиеся в путешествие на автомобиле, задаются вопросом, как наиболее рационально использовать багажник. Советы экспертов помогут поместить в грузовой отсек машины много вещей и сделать поездку безопасной.
Обязательным условием комфортного путешествия на автомобиле является равномерное распределение груза на оси. Следует расположить багаж так, чтобы он не ограничивал водителю обзорность. Вещи необходимо упаковать в чемоданы или дорожные сумки и плотно сложить их в грузовом отсеке. По центру багажника лучше поместить самый большой баул, а по бокам – поменьше. Весь груз можно зафиксировать специальной сетью. Продолговатые предметы, если есть возможность, лучше расположить на крыше авто.
Эксперты не рекомендуют перегружать багажный отсек, так как это негативно отражается на длине тормозного пути и увеличивает риск опрокидывания. При тяжелых грузах желательно поднять давление в шинах на 0,2 атм, что поможет сэкономить горючее.
Обязательным условием комфортного путешествия на автомобиле является равномерное распределение груза на оси. Следует расположить багаж так, чтобы он не ограничивал водителю обзорность. Вещи необходимо упаковать в чемоданы или дорожные сумки и плотно сложить их в грузовом отсеке. По центру багажника лучше поместить самый большой баул, а по бокам – поменьше. Весь груз можно зафиксировать специальной сетью. Продолговатые предметы, если есть возможность, лучше расположить на крыше авто.
Эксперты не рекомендуют перегружать багажный отсек, так как это негативно отражается на длине тормозного пути и увеличивает риск опрокидывания. При тяжелых грузах желательно поднять давление в шинах на 0,2 атм, что поможет сэкономить горючее.
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:11