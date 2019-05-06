Солистка «Фристайла» Нина Кирсо вышла из 8-месячной комы
Нина Кирсо, более восьми месяцев находившаяся в состоянии комы, пришла в себя и открыла глаза. Радостным известием поделился с поклонниками продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, опубликовав в Instagram-аккаунте совместное фото с солисткой «Фристайла».
Знаменитость давно дружит с певицей и очень беспокоится об ее самочувствии. Кирсо в начале минувшего лета перенесла инсульт и впала в кому. Известная исполнительница сейчас находится в одной из клиник Полтавы, куда ее транспортировали из Киева. По словам Разина, его давняя подруга вышла из комы и даже открыла глаза, но о полном выздоровлении пока трудно судить. Состояние солистки «Фристайла» все еще крайне тяжелое.
Поклонники пожелали 55-летней звезде поскорее выздороветь и вернуться к творчеству. Многие надеются увидеть Кирсо на сцене и услышать ее бархатный голос.
Знаменитость давно дружит с певицей и очень беспокоится об ее самочувствии. Кирсо в начале минувшего лета перенесла инсульт и впала в кому. Известная исполнительница сейчас находится в одной из клиник Полтавы, куда ее транспортировали из Киева. По словам Разина, его давняя подруга вышла из комы и даже открыла глаза, но о полном выздоровлении пока трудно судить. Состояние солистки «Фристайла» все еще крайне тяжелое.
Поклонники пожелали 55-летней звезде поскорее выздороветь и вернуться к творчеству. Многие надеются увидеть Кирсо на сцене и услышать ее бархатный голос.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:04