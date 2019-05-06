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Останкинская телебашня погасила огни в знак скорби по жертвам трагедии в «Шереметьево»

В Москве на Останкинской телебашне в ночь на 6 мая отключили огни в знак скорби по пассажирам, погибшим при пожаре на борту лайнера Superjet-100 в аэропорту «Шереметьево». Подсветка не горела до утра.
Останкинская телебашня погасила огни в знак скорби по жертвам трагедии в «Шереметьево»

Об этом сообщили в ФГУП «Телерадиосеть России», опубликовав соответствующее заявление в Twitter. Подсветку на главной телебашне страны установили в 2014 году, и уже около пяти лет она периодически меняет цвета. Руководство компании решило почтить память жертв трагедии с самолетом «Аэрофлота» и выразить соболезнования их родственникам, отключив огни на вышке.

Лайнер Superjet-100, совершавший рейс Москва-Мурманск, экстренно приземлился в «Шереметьево» 5 мая из-за вспыхнувшего на борту пожара. Трагедия забрала жизни 41 человека, что официально подтвердили представители СК РФ.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:28

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