Останкинская телебашня погасила огни в знак скорби по жертвам трагедии в «Шереметьево»
В Москве на Останкинской телебашне в ночь на 6 мая отключили огни в знак скорби по пассажирам, погибшим при пожаре на борту лайнера Superjet-100 в аэропорту «Шереметьево». Подсветка не горела до утра.
Об этом сообщили в ФГУП «Телерадиосеть России», опубликовав соответствующее заявление в Twitter. Подсветку на главной телебашне страны установили в 2014 году, и уже около пяти лет она периодически меняет цвета. Руководство компании решило почтить память жертв трагедии с самолетом «Аэрофлота» и выразить соболезнования их родственникам, отключив огни на вышке.
Лайнер Superjet-100, совершавший рейс Москва-Мурманск, экстренно приземлился в «Шереметьево» 5 мая из-за вспыхнувшего на борту пожара. Трагедия забрала жизни 41 человека, что официально подтвердили представители СК РФ.
Об этом сообщили в ФГУП «Телерадиосеть России», опубликовав соответствующее заявление в Twitter. Подсветку на главной телебашне страны установили в 2014 году, и уже около пяти лет она периодически меняет цвета. Руководство компании решило почтить память жертв трагедии с самолетом «Аэрофлота» и выразить соболезнования их родственникам, отключив огни на вышке.
Лайнер Superjet-100, совершавший рейс Москва-Мурманск, экстренно приземлился в «Шереметьево» 5 мая из-за вспыхнувшего на борту пожара. Трагедия забрала жизни 41 человека, что официально подтвердили представители СК РФ.
Происшествия
Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:28