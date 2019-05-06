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Ксения Бородина: «На «Доме-2» я обрела близких людей»

Телеведущая Ксения Бородина призналась, что на проекте "Дом-2" она нашла близких людей, с которыми дружит и общается семьями. Звезда отметила, на реалити-шоу можно не только найти любовь, но и обрести друзей.
Ксения Бородина: «На «Доме-2» я обрела близких людей»

Не секрет, что Ксения Бородина дружит со многими бывшими участницами проекта "Дом-2". Звезда и ее подруги смогли подружить мужей и детей, праздники они проводят вместе семьями. Обычно сама телеведущая зовет близких ей людей к себе в большой дом.
«Телестройка помогает участникам найти не только вторую половину, но и обрести верных друзей, — говорит Ксения Бородина. — Многие ребята продолжают общаться и после ухода из шоу. Например, Марина Африкантова и Маша Кохно, Кристина Дерябина и Оля Ветер».

Сама Ксения Бородина хорошо общается с Дарьей Пынзарь, Наташей Варвиной и Леной Бушиной.
«Мы дружим семьями и поддерживаем друг друга, — продолжила Ксения Бородина. — А ещё у нас есть традиция: стараемся Новый год и большие праздники встречать вместе. Мы с Зимой собираем гостей, накрываем на стол. Сдружились и наши дети. Они общаются между собой, делятся секретами».



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:48

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