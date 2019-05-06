Даша и Сергей Пынзарь отмечают 9 лет совместной жизни

Публикацию Дарья Пынзарь разместила в своем микроблоге в Instagram, вспомнив, какими влюбленными они с супругом Сергеем были в начале своих отношений. Поклонники тут же присоединились к поздравлениям и отметили, что за парой всегда было интересно наблюдать, многие выразили им чувство благодарности за крепкие и настоящие отношения. Сейчас супруги живут в Турции, где ведут свой бизнес.Стоит отметить, что нашлись и хейтеры, напомнившие, что Дарья Пынзарь за прошедшие годы утратила былую яркость и привлекательность. Известно, что недавно звезда сделала пластическую операцию, а также долгое время подвергалась критике за лишний вес. Ее постоянно сравнивают с силиконовой куклой за изменения во внешности, а также отмечают, девушке очень повезло, ведь Сергей Пынзарь не замечает в своей жене перемен в худшую сторону, а любит ее как и раньше.