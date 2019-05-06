АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Сердечная недостаточность в старости не является нормой
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Даша и Сергей Пынзарь отмечают 9 лет совместной жизни

Одна из самых ярких и популярных пар проекта "Дом-2" Дарья и Сергей Пынзари отмечают 9-летие совместной жизни. В честь памятной даты бывшая участница реалити-шоу опубликовала ретро-фото, трогательно поздравив супруга.
Даша и Сергей Пынзарь отмечают 9 лет совместной жизни

Публикацию Дарья Пынзарь разместила в своем микроблоге в Instagram, вспомнив, какими влюбленными они с супругом Сергеем были в начале своих отношений. Поклонники тут же присоединились к поздравлениям и отметили, что за парой всегда было интересно наблюдать, многие выразили им чувство благодарности за крепкие и настоящие отношения. Сейчас супруги живут в Турции, где ведут свой бизнес.

Стоит отметить, что нашлись и хейтеры, напомнившие, что Дарья Пынзарь за прошедшие годы утратила былую яркость и привлекательность. Известно, что недавно звезда сделала пластическую операцию, а также долгое время подвергалась критике за лишний вес. Ее постоянно сравнивают с силиконовой куклой за изменения во внешности, а также отмечают, девушке очень повезло, ведь Сергей Пынзарь не замечает в своей жене перемен в худшую сторону, а любит ее как и раньше.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:33

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эвелина Бледанс не верит в версию
Новые модели Hyundai будут иметь
Станислав Садальский высказался о
Специалисты развеяли несколько мифов об
После прекращения выпуска iPhone 6
Ученые: Сердечная недостаточность в
«Бузовой и не снилось»: Ким Кардашьян
Татьяна Москалькова выразила
Ксения Бородина: «На «Доме-2» я обрела
Психологи рассказали, как замедлить ход
Даша и Сергей Пынзарь отмечают 9 лет
Фитнес снижает рис развития
Александра Черно высказалась против
Эксперты научили рационально
Солистка «Фристайла» Нина Кирсо вышла
Андрей Черкасов объявил кастинг на
Останкинская телебашня погасила огни в
Сергей Лазарев выразил соболезнования
Эксперты назвали необычные факты об
Катя Токарева и Юрий Слободян станут
Любовь Успенская выступила в Турции с
Автоэксперт назвал способы «спасения»
Татьяна Навка в Дубае вышла на красную
Названы ошибки при езде на авто с
Лиза и Гарри Галкины заставили Максима
Названы три правила безопасной езды во
«Атаманша»: Полина Гагарина
Эксперты назвали преимущества посещения
В сети обнародован ролик танцующей Аллы
Бюджетный кроссовер Geely Emgrand X7
Просмотреть все новости