Даша и Сергей Пынзарь отмечают 9 лет совместной жизни
Одна из самых ярких и популярных пар проекта "Дом-2" Дарья и Сергей Пынзари отмечают 9-летие совместной жизни. В честь памятной даты бывшая участница реалити-шоу опубликовала ретро-фото, трогательно поздравив супруга.
Публикацию Дарья Пынзарь разместила в своем микроблоге в Instagram, вспомнив, какими влюбленными они с супругом Сергеем были в начале своих отношений. Поклонники тут же присоединились к поздравлениям и отметили, что за парой всегда было интересно наблюдать, многие выразили им чувство благодарности за крепкие и настоящие отношения. Сейчас супруги живут в Турции, где ведут свой бизнес.
Стоит отметить, что нашлись и хейтеры, напомнившие, что Дарья Пынзарь за прошедшие годы утратила былую яркость и привлекательность. Известно, что недавно звезда сделала пластическую операцию, а также долгое время подвергалась критике за лишний вес. Ее постоянно сравнивают с силиконовой куклой за изменения во внешности, а также отмечают, девушке очень повезло, ведь Сергей Пынзарь не замечает в своей жене перемен в худшую сторону, а любит ее как и раньше.
Публикацию Дарья Пынзарь разместила в своем микроблоге в Instagram, вспомнив, какими влюбленными они с супругом Сергеем были в начале своих отношений. Поклонники тут же присоединились к поздравлениям и отметили, что за парой всегда было интересно наблюдать, многие выразили им чувство благодарности за крепкие и настоящие отношения. Сейчас супруги живут в Турции, где ведут свой бизнес.
Стоит отметить, что нашлись и хейтеры, напомнившие, что Дарья Пынзарь за прошедшие годы утратила былую яркость и привлекательность. Известно, что недавно звезда сделала пластическую операцию, а также долгое время подвергалась критике за лишний вес. Ее постоянно сравнивают с силиконовой куклой за изменения во внешности, а также отмечают, девушке очень повезло, ведь Сергей Пынзарь не замечает в своей жене перемен в худшую сторону, а любит ее как и раньше.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:33