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Катя Токарева и Юрий Слободян станут участниками польского аналога шоу "Дом-2"

Катя Токарева и Юрий Слободян хотят стать участниками польского проекта, являющегося аналогом реалити-шоу "Дом-2". Пока пара вникает во все тонкости участия и изучает иностранный язык по телевидению.
Катя Токарева и Юрий Слободян станут участниками польского аналога шоу "Дом-2"

Катя Токарева и Юрий Слободян отправились в Польшу, где живут в домике в одном из поселков в 40 километрах от Варшавы. Пара хотела купить в стране недвижимость, однако увидев, что там есть шоу, подобное знакомому им "Дому-2" решила отправиться на иностранный проект.

В Instagram Катя Токарева и Юрий Слободян публиковали яркие снимки, а затем сообщили, что они уже учат язык, чтобы отправиться на кастинг. Оказалось, там ребята так же живут в Периметре, находятся постоянно под камерами и строят свою любовь. Пара поинтересовалась у поклонников, стоит ли им отправляться на кастинг и будут ли фанаты наблюдать за знакомыми проектантами в новом формате.

Многие восприняли сообщение Кати Токаревой и Юрия Слободяна как шутку, однако отметили, что если бывшие звезды "Дома-2" настроены серьезно, они поддержат кумиров в новом проекте. В прошлом году супруги сообщили, что купили в Польше недвижимость, куда решили переехать на долгое время. Через некоторое время пара вернулась в Ростов, где живет в квартире отца Кати Токаревой.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:05

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