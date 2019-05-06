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Татьяна Навка в Дубае вышла на красную дорожку вместе с матерью и дочерью

Татьяна Навка стала гостьей музыкального фестиваля "Жара", проходящего в эти дни в Дубае. Знаменитость появилась на красной дорожке вместе с матерью и дочерью.
Татьяна Навка в Дубае вышла на красную дорожку вместе с матерью и дочерью

Татьяна Навка поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram свежими фотографиями, сделанными в Дубае. Супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря главы РФ, посетила ОАЭ, став гостьей музыкального фестиваля "Жара". В этом году звезда решила посетить мероприятие вместе с матерью Раисой Анатольевной и дочкой Надеждой. Фигуристка вывела самых близких людей на красную дорожку, где все трое чувствовали себя непринуждённо и расслабленно. Олимпийская чемпионка продемонстрировала чувство стиля, не перегрузив свой образ, идеально подобрав наряд. Тем не менее, хейтеры нашли повод придраться, из-за чего возник спор с фанатами хозяйки аккаунта.

Они указали на косточки на стопах спортсменки, заметные из-за открытой обуви. По их мнению, эта деталь её физиологической особенности не красит звезду, и она зря выставила свои недостатки напоказ. Другие же поспешили вступиться за кумира, попытавшись объяснить недоброжелателям, люди, посвятившие себя спорту, нередко приобретают аналогичную форму косточек в районе больших пальцев на ногах и заслуживают уважения, так как они пострадали, прославляя страну на международной арене.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 05:12

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