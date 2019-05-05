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Ольга Бузова считает, что проект "Дом-2" помог ей стать певицей

Телеведущая Ольга Бузова в честь 15-летия проекта "Дом-2" призналась, что для нее он имеет очень большое значение. Именно реалити-шоу, по мнению звезды, помогло ей стать певицей и исполнить заветную мечту - выступать на большой сцене.
Ольга Бузова считает, что проект "Дом-2" помог ей стать певицей

В интервью телеведущая Ольга Бузова вспомнила, что в 2005-м году участники проекта установили рекорд, собрав 20 тысяч зрителей в СК "Олимпийский", где дали фееричный концерт. Именно тогда звезда исполнила свою первую песню под названием "Любовь-игра", композицию она написала сама. Уже тогда певица мечтала выступать на большой сцене и теперь ее мечта стала явью - сегодня Ольга Бузова имеет миллионы фанатов по всей стране, а ее график расписан буквально по минутам.

Ольга Бузова считается ярким примером того, что на телестройке можно не только найти свою вторую половину, но и раскрыть творческий потенциал. Сама звезда реалити-шоу подчеркивает, ей нравится, что во время занятий в актерской школе талантливым ребятам помогают раскрыть свои таланты и показать их публике.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:28

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