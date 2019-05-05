«Как ребенок миллионера и певицы оказался на конкурсе»: Рустам Солнцев снова высказался о скандале на шоу "Голос"
Шоумен и один из самых ярких участников проекта "Дом-2" Руслан Солнцев снова высказался по поводу скандала вокруг шоу "Голос" и его победительницы Микеллы Абрамовой. По мнению звезды, другие дети изначально оказались в проигрышной ситуации.
Рустам Солнцев на своей странице в Instagram снова решил высказаться по поводу продолжающегося скандала после победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой. Шоумен подчеркнул, что для него эта ситуация еще не решена, так как изначально у девочки, являющейся дочерью известной певицы Алсу и миллионера Абрамоова, была мощная поддержка.
Таким образом, подчеркнул экс-участник проекта "Дом-2", изначально остальные дети оказались в проигрышном положении. Не так давно в Сети поднялась волна возмущений среди россиян и звезд, считающих, что победа досталась юной звезде несправедливо.
Рустам Солнцев на своей странице в Instagram снова решил высказаться по поводу продолжающегося скандала после победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой. Шоумен подчеркнул, что для него эта ситуация еще не решена, так как изначально у девочки, являющейся дочерью известной певицы Алсу и миллионера Абрамоова, была мощная поддержка.
Таким образом, подчеркнул экс-участник проекта "Дом-2", изначально остальные дети оказались в проигрышном положении. Не так давно в Сети поднялась волна возмущений среди россиян и звезд, считающих, что победа досталась юной звезде несправедливо.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:17