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«Как ребенок миллионера и певицы оказался на конкурсе»: Рустам Солнцев снова высказался о скандале на шоу "Голос"

Шоумен и один из самых ярких участников проекта "Дом-2" Руслан Солнцев снова высказался по поводу скандала вокруг шоу "Голос" и его победительницы Микеллы Абрамовой. По мнению звезды, другие дети изначально оказались в проигрышной ситуации.
«Как ребенок миллионера и певицы оказался на конкурсе»: Рустам Солнцев снова высказался о скандале на шоу "Голос"

Рустам Солнцев на своей странице в Instagram снова решил высказаться по поводу продолжающегося скандала после победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой. Шоумен подчеркнул, что для него эта ситуация еще не решена, так как изначально у девочки, являющейся дочерью известной певицы Алсу и миллионера Абрамоова, была мощная поддержка.

Таким образом, подчеркнул экс-участник проекта "Дом-2", изначально остальные дети оказались в проигрышном положении. Не так давно в Сети поднялась волна возмущений среди россиян и звезд, считающих, что победа досталась юной звезде несправедливо.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:17

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