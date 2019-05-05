«Как ребенок миллионера и певицы оказался на конкурсе»: Рустам Солнцев снова высказался о скандале на шоу "Голос"

Рустам Солнцев на своей странице в Instagram снова решил высказаться по поводу продолжающегося скандала после победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой. Шоумен подчеркнул, что для него эта ситуация еще не решена, так как изначально у девочки, являющейся дочерью известной певицы Алсу и миллионера Абрамоова, была мощная поддержка.Таким образом, подчеркнул экс-участник проекта "Дом-2", изначально остальные дети оказались в проигрышном положении. Не так давно в Сети поднялась волна возмущений среди россиян и звезд, считающих, что победа досталась юной звезде несправедливо.