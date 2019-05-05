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Елена Север: Дочь Алсу получила психологическую травму в шоу "Голос. Дети"

Елена Север высказалась на своей странице в социальной сети Instagram о победе Микеллы Абрамовой в шоу "Голос. Дети". По её мнению, дочь Алсу получила вместо радости от победы психологическую травму.
Елена Север: Дочь Алсу получила психологическую травму в шоу "Голос. Дети"

Елена Север считает, что это телезрители виноваты в сложившейся ситуации, а не организаторы шоу "Голос. Дети" и не "Первый канал". По её словам, общество хочет смотреть не на обыкновенных талантливых детей, а непременно на не менее одарённых, но именитых участников. Люди хотели наблюдать за наследницей Алсу, потому она и выиграла, что констатировал даже один из претендентов на победу. Именно внимание зрительской аудитории сделало из Микеллы Абрамовой большую звезду. Все хотели голосовать за неё, и она одержала победу благодаря активному голосованию. Другие же финалисты не имели такого внимания, ведь они являются простыми детьми их обыкновенных семей.

При этом заявила исполнительница, дочь Алсу из-за этой победы больше потеряла, чем получила. Гонка за рейтингами сделала с ней недобрую службу. Микелла Абрамова получила тяжёлую психологическую травму, от которой она ещё не скоро оправится.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 19:15

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