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Светлана Бондарчук нежно поздравила "особенную" дочь с 20-летием

Светлана Бондарчук поздравила «особенную» дочку Варвару с 20-летним юбилеем. На странице своего аккаунта в соцсети Instagram модель выложила трогательные снимки в честь праздника.
Светлана Бондарчук нежно поздравила "особенную" дочь с 20-летием

Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья. Присоединилась к чествованию именинницы и мама, разместив чувственную запись на странице профиля в Instagram. Модель обнародовала фото празднества по поводу 20-летия дочки, добавив нежные слова.

На детских фотографиях, представленных Светланой Бондарчук, маленькая Варвара запечатлена вместе с семьей. Как известно, девочке поставили неутешительный диагноз - детский церебральный паралич. Однако в окружении любящих ее людей она чувствует себя по-настоящему счастливой, уверена мама. Для оказания более высококачественной помощи дочке родители отправили ее за границу.

Ранее семейство Бондарчуков не говорили на публике о состоянии здоровья дочки, девочка родилась недоношенной, что и спровоцировало заболевание. Светлана и Федор Бондарчук и сейчас после развода общаются, решив оставаться друзьями.



 
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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 21:04

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