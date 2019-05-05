Светлана Бондарчук нежно поздравила "особенную" дочь с 20-летием





Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья. Присоединилась к чествованию именинницы и мама, разместив чувственную запись на странице профиля в Instagram. Модель обнародовала фото празднества по поводу 20-летия дочки, добавив нежные слова.На детских фотографиях, представленных Светланой Бондарчук, маленькая Варвара запечатлена вместе с семьей. Как известно, девочке поставили неутешительный диагноз - детский церебральный паралич. Однако в окружении любящих ее людей она чувствует себя по-настоящему счастливой, уверена мама. Для оказания более высококачественной помощи дочке родители отправили ее за границу.Ранее семейство Бондарчуков не говорили на публике о состоянии здоровья дочки, девочка родилась недоношенной, что и спровоцировало заболевание. Светлана и Федор Бондарчук и сейчас после развода общаются, решив оставаться друзьями.