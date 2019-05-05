Фанаты: раскритиковали Яну Рудковскую за безвкусно одетого сына
Яна Рудковская, считают многие фанаты, безвкусно одевает сына Александра. Поклонникам не понравился наряд звездного наследника на одной из последних фотографий, появившихся в Instagram-аккаунте продюсера.
На снимке, сделанном перед шоу «Плющенко и друзья», фигурист и его сын запечатлены в спортивных штанах и толстовках. Образ начинающего фигуриста дополнен ярко-красной вязаной шапкой. Рядом с ними позирует Рудковская, облаченная в светлый наряд, состоящий из платья в пол и длинного кардигана.
Фолловеров удивило такое несоответствие нарядов продюсера и ее мужчин. Многие поклонники написали, что знаменитость «вырядилась как на вечеринку» и нелепо выглядит на фоне младшего и старшего Плющенко в одежде спортивного стиля. Фанаты раскритиковали Рудковскую, представшую в образе «королевы», за неумение со вкусом одевать ребенка.
На снимке, сделанном перед шоу «Плющенко и друзья», фигурист и его сын запечатлены в спортивных штанах и толстовках. Образ начинающего фигуриста дополнен ярко-красной вязаной шапкой. Рядом с ними позирует Рудковская, облаченная в светлый наряд, состоящий из платья в пол и длинного кардигана.
Фолловеров удивило такое несоответствие нарядов продюсера и ее мужчин. Многие поклонники написали, что знаменитость «вырядилась как на вечеринку» и нелепо выглядит на фоне младшего и старшего Плющенко в одежде спортивного стиля. Фанаты раскритиковали Рудковскую, представшую в образе «королевы», за неумение со вкусом одевать ребенка.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:38