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Фанаты: раскритиковали Яну Рудковскую за безвкусно одетого сына

Яна Рудковская, считают многие фанаты, безвкусно одевает сына Александра. Поклонникам не понравился наряд звездного наследника на одной из последних фотографий, появившихся в Instagram-аккаунте продюсера.
Фанаты: раскритиковали Яну Рудковскую за безвкусно одетого сына

На снимке, сделанном перед шоу «Плющенко и друзья», фигурист и его сын запечатлены в спортивных штанах и толстовках. Образ начинающего фигуриста дополнен ярко-красной вязаной шапкой. Рядом с ними позирует Рудковская, облаченная в светлый наряд, состоящий из платья в пол и длинного кардигана.

Фолловеров удивило такое несоответствие нарядов продюсера и ее мужчин. Многие поклонники написали, что знаменитость «вырядилась как на вечеринку» и нелепо выглядит на фоне младшего и старшего Плющенко в одежде спортивного стиля. Фанаты раскритиковали Рудковскую, представшую в образе «королевы», за неумение со вкусом одевать ребенка.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:38

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