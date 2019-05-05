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В Финском заливе обнаружили останки затонувшей в 1942 году подводной лодки Щ-302 "Окунь"

В Финском заливе во время поисковых мероприятий обнаружили советскую подводную лодку Щ-302 "Окунь", затонувшую в 1942 году. Субмарина наткнулась на мину 11 октября, выходя на боевое дежурство, после чего быстро пошла ко дну.
В Финском заливе обнаружили останки затонувшей в 1942 году подводной лодки Щ-302 "Окунь"

Члены экспедиции "Поклон Кораблям Великой Победы" проинформировали об обнаружении в Финском заливе ещё одной затонувшей в годы Великой Отечественной войны субмарины. Исследуя дно при помощи гидролокации, специалисты заметили силуэт боевой единицы, на половину погружённой носовой частью в ил. Как оказалось, её уже замечали в 2014 и 2017 годах, но отражение сигнала являлось слабым, потому эксперты не смогли распознать на радаре силуэт. Кроме того, при исследовании дна поисковое судно проходило под очень неудачным углом, из-за чего в тот момент распознать Щ-302 "Окунь" не удалось. Теперь же точно установлено, что это именно она. Изучив место катастрофы и характер повреждения, специалисты установили, что лодка затонула, натолкнувшись на донную мину, следуя в подводном положении. При взрыве она дала крен и затонула, уйдя в грунт на глубину 67 метров. При этом весь экипаж, состоящий из 37 подводников, погиб сразу же после подрыва. Отмечается, в настоящий момент в Финском заливе осталось отыскать лишь советскую малую подводную лодку М-96.

Константин Богданов, руководитель экспедиции, заявил, в настоящий момент благодаря проводимым мероприятиям удалось отыскать восемь боевых единиц. Помимо М-96 ещё предстоит найти лодки Калев, М-98 и Щ-301, которые, предположительно, находятся в территориальных водах Эстонии и Финляндии. Их обнаружение станет важным событием на фоне приближения празднования 75-летия Победы.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 17:52

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