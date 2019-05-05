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Названы лучшие продукты для красивой и здоровой кожи

Красивой кожи, уверены косметологи из Великобритании, можно добиться с помощью правильно подобранного рациона питания. Эксперты представили продукты, позволяющие выглядеть моложе своего возраста.
Названы лучшие продукты для красивой и здоровой кожи

В соответствующий список попали яйца, насыщенные витаминами A, B2, B7 и йодом, а также моллюски, богатые цинком, медью. Все эти компоненты благотворно влияют на иммунитет, предотвращают проявление хронического воспаления и поддерживают красоту кожи. Альтернативой морепродуктам могут служить бобовые, являющиеся отличным источником Cа. Эксперты рекомендуют употреблять листовую зелень, обогащенную витамином C, способствующим выработке коллагена.

Одними из лучших продуктов, обеспечивающих молодость и здоровье кожи, считаются и цельнозерновые изделия. Употребление арахиса или фундука, шпината и авокадо, насыщенных витамином E, снизит повреждение клеток свободными радикалами, что обезопасит от появления морщин и неравномерной пигментации. Косметологи советуют пить зеленый чай, содержащий увлажняющие кожу катехины.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:43

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