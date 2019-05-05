АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты нашли источник «таинственных» помех на работу замков автомобилей в Огайо
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Представлены скрывающиеся в глазах ранние признаки болезни Паркинсона

Первые признаки болезни Паркинсона сложно обнаружить из-за слабой выраженности недуга на первых этапах и его медленного прогрессирования. Пациенты с этим неврологическим заболеванием, повреждающим мозг, нередко испытывают проблемы со зрением.
Представлены скрывающиеся в глазах ранние признаки болезни Паркинсона

Об этом рассказали представители Национальной службы здравоохранения Великобритании. Ранними симптомами болезни Паркинсона считается тремор, затвердение мышц и заторможенность движений. О развитии неврологического недуга могут свидетельствовать расплывчатость зрения, трудности с определением оттенков, особенно зеленого и синего. Пациенты с данным заболеванием замечают, что они чаще обычного моргают из-за возникающей сухости глаз.

Признаком болезни Паркинсона может оказаться и двоение при рассматривании объекта. Иногда изображения накладываются одно на другое или стоят рядом. Данный эффект медики связывают с проблемами, возникающими при движении глаз, резко перескакивающими с одного объекта на другой. Однако такие симптомы часто связаны не с болезнью Паркинсона, а диабетом, неполадками в работе щитовидной железы или органов зрения, поэтому эксперты советуют проконсультироваться со специалистами.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Филипп Киркоров собирается взять Ольгу
В Финском заливе обнаружили останки
Названы лучшие продукты для красивой и
Эксперты рассказали, как защититься от
Представлены скрывающиеся в глазах
В Ростове-на-Дону в ДТП с грузовиком
Дочь Натальи Штурм Елена родила
Названы прогрессирующие без выраженных
Эксперты рассказали, кокой вред и
Представлен ТОП-5 самых ожидаемых
Юлия Барановская станцевала
Lenovo представит новую серию ноутбуков
Редкая болезнь превращает ребёнка из
Мария Михалкова-Кончаловская показала
Оценено влияние майских выходных на
Перед поездкой за границу россиянам
Валерий Бабятинский рассказал о личной
Ученые выяснили, что кожа является
Кристина Асмус показала "горячий"
Эксперты научили распознавать
Помолодевший Стас Михайлов одевается
Анна Седокова считает излучаемую
Ученые считают, что жизнь на Земле
В Москве при нападении от ножевых ран
Медики готовят Меган Маркл к
Ученые рассказали, почему люди с
"Нахожу проблемы, там, где их нет":
Эксперты составили рейтинг самых
Смартфон Redmi 855 получил
Ученые: Жевательная резинка улучшает
Просмотреть все новости