Представлены скрывающиеся в глазах ранние признаки болезни Паркинсона





Об этом рассказали представители Национальной службы здравоохранения Великобритании. Ранними симптомами болезни Паркинсона считается тремор, затвердение мышц и заторможенность движений. О развитии неврологического недуга могут свидетельствовать расплывчатость зрения, трудности с определением оттенков, особенно зеленого и синего. Пациенты с данным заболеванием замечают, что они чаще обычного моргают из-за возникающей сухости глаз.Признаком болезни Паркинсона может оказаться и двоение при рассматривании объекта. Иногда изображения накладываются одно на другое или стоят рядом. Данный эффект медики связывают с проблемами, возникающими при движении глаз, резко перескакивающими с одного объекта на другой. Однако такие симптомы часто связаны не с болезнью Паркинсона, а диабетом, неполадками в работе щитовидной железы или органов зрения, поэтому эксперты советуют проконсультироваться со специалистами.