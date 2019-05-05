Названы прогрессирующие без выраженных симптомов опасные болезни





Пациенты часто узнают о наличии сахарного диабета, когда данное опасное заболевание переходит в хронический вид. Многие люди, страдающие от артериальной гипертензии, не могут вспомнить момент начала ее развития. Подобное можно сказать и о гепатите, способном годами разрушать организм.В список бессимптомно протекающих недугов эксперты включили ожирение печени, онкологию толстой кишки и кожи, в большинстве случаев ведущие к летальному исходу. Специалисты рекомендуют женщинам регулярно проходить обследование во избежание развития рака шейки матки.