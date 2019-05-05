АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты нашли источник «таинственных» помех на работу замков автомобилей в Огайо
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Названы прогрессирующие без выраженных симптомов опасные болезни

Некоторые заболевания прогрессируют, постепенно разрушая организм, без видимых симптомов. Эксперты назвали недуги, активно проявляющиеся только на последних стадиях.
Названы прогрессирующие без выраженных симптомов опасные болезни

Пациенты часто узнают о наличии сахарного диабета, когда данное опасное заболевание переходит в хронический вид. Многие люди, страдающие от артериальной гипертензии, не могут вспомнить момент начала ее развития. Подобное можно сказать и о гепатите, способном годами разрушать организм.

В список бессимптомно протекающих недугов эксперты включили ожирение печени, онкологию толстой кишки и кожи, в большинстве случаев ведущие к летальному исходу. Специалисты рекомендуют женщинам регулярно проходить обследование во избежание развития рака шейки матки.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Филипп Киркоров собирается взять Ольгу
В Финском заливе обнаружили останки
Названы лучшие продукты для красивой и
Эксперты рассказали, как защититься от
Представлены скрывающиеся в глазах
В Ростове-на-Дону в ДТП с грузовиком
Дочь Натальи Штурм Елена родила
Названы прогрессирующие без выраженных
Эксперты рассказали, кокой вред и
Представлен ТОП-5 самых ожидаемых
Юлия Барановская станцевала
Lenovo представит новую серию ноутбуков
Редкая болезнь превращает ребёнка из
Мария Михалкова-Кончаловская показала
Оценено влияние майских выходных на
Перед поездкой за границу россиянам
Валерий Бабятинский рассказал о личной
Ученые выяснили, что кожа является
Кристина Асмус показала "горячий"
Эксперты научили распознавать
Помолодевший Стас Михайлов одевается
Анна Седокова считает излучаемую
Ученые считают, что жизнь на Земле
В Москве при нападении от ножевых ран
Медики готовят Меган Маркл к
Ученые рассказали, почему люди с
"Нахожу проблемы, там, где их нет":
Эксперты составили рейтинг самых
Смартфон Redmi 855 получил
Ученые: Жевательная резинка улучшает
Просмотреть все новости