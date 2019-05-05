Представлен ТОП-5 самых ожидаемых автомобильных новинок в России





Первое место специалисты отдали кроссоверу Renault Arkana, дебютировавшему на Московском автосалоне в августе 2018 года. Серийную версию купеобразного автомобиля французская компания планирует презентовать 22 мая, а ее продажи стартуют уже летом. Бюджетный кроссовер, базирующийся на платформе B0, в стартовом варианте оснастят 1,6-литровым мотором на 114 л. с. ТОП-версия модели получит 1,3-литровый агрегат на 150 л. с. В пару к ним предусмотрены вариатор и МКПП.Вторую позицию занял стильный кроссовер SX11 марки Geely. Китайский автомобиль проходит сертификацию в РФ для получения ОТТС. Базой машине послужит модульная платформа BMA, обеспечивающая жесткость кузова, вместительность салона и комфортное движение. Модель оборудуют 1,5-литровым турбодвигателем на 136 л. с. и силовым агрегатом от Geely и Volvo на 177 л. с. Ценник стартовой комплектации авто составляет порядка 1 млн рублей.«Заряженный» Mercedes-AMG A35, отличающийся стильным дизайном и высокотехнологической начинкой, оказался на третьем месте. Мощный хэтчбек, представленный осенью 2018 года, получит бензиновый мотор на 300 л. с. и 7-диапазонный «робот» с двойным сцеплением, а также фирменную полноприводную систему 4Matic.Рынок России с нетерпением ожидает рестайлиновую модификацию LADA Largus, двойника Renault Logaan MCV. Отечественный автомобиль с интерьером и экстерьером, оформленным в корпоративном стиле с «Х»-образным дизайном, занимает четвертую позицию в рейтинге. Замыкает «пятерку» Toyota RAV4. Популярный японский кроссовер обзаведется российской локализацией и его начнут собирать на конвейере фирмы в Санкт-Петербурге. Первые поставки планируются в конце лета или начале осени.