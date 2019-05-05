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Юлия Барановская станцевала зажигательный танец в центре Москвы

Известная телеведущая Юлия Барановская отмечает майские праздники в Москве вместе со своими детьми. В Instagram-аккаунте знаменитости появился видеоролик, на котором она исполняет зажигательный танец в центре Москвы.
Юлия Барановская станцевала зажигательный танец в центре Москвы

На видео Юлия Барановская вместе с сыном раскручивает огромную пластинку, после чего начинает играть песня группы «Браво» «Лучший город земли». Наследник телеведущей продолжал раскручивать механизм, а его звездная мать исполнила зажигательный танец, стараясь успевать за ритмом, так как сын увеличивал скорость вращения пластинки.

Фолловеры пришли в восторг от увиденного, похвалив хозяйку аккаунта за поднятое настроение и исполненный танец. Также подписчики отметили, что в ролике наряд Барановской выглядит естественным и простым. За короткое время пост ведущей собрал множество лайков и положительных комментариев.



 
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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 16:28

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