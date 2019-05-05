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Ученые назвали неожиданные признаки приближающейся менструации

Американские ученые назвали неожиданные признаки приближающейся менструации. Об этом сообщается на страницах издания Mirror.
Ученые назвали неожиданные признаки приближающейся менструации

Зачастую женщин за пару дней до менструации беспокоит мигрень, что вызвано гормонами эстрогена и прогестерона, которые регулируют менструальный цикл. Также признаком является изменение привычек кишечника - диарея или запор. Это поясняется тем, что матка сокращается из-за выработки организмом простагландинов, что влияет на работу соседних органов. Еще одним признаком является увеличение молочных желез, которое в некоторых случаях может наблюдаться в течение нескольких дней.

Немаловажным является уровень серотонина и гормона кортизола, перед наступлением критических дней первый сокращается, а второй - повышается. На это может влиять употребление сладкой и жирной пищи, а колебания уровней часто становятся причиной для повышенного сексуального влечения среди дам. Последним признаком приближающейся менструации оказалась прибавка в весе, за что отвечает повышенный уровень прогестерона.



 
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Наука
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 18:12

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