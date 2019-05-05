Ученые назвали неожиданные признаки приближающейся менструации





Зачастую женщин за пару дней до менструации беспокоит мигрень, что вызвано гормонами эстрогена и прогестерона, которые регулируют менструальный цикл. Также признаком является изменение привычек кишечника - диарея или запор. Это поясняется тем, что матка сокращается из-за выработки организмом простагландинов, что влияет на работу соседних органов. Еще одним признаком является увеличение молочных желез, которое в некоторых случаях может наблюдаться в течение нескольких дней.Немаловажным является уровень серотонина и гормона кортизола, перед наступлением критических дней первый сокращается, а второй - повышается. На это может влиять употребление сладкой и жирной пищи, а колебания уровней часто становятся причиной для повышенного сексуального влечения среди дам. Последним признаком приближающейся менструации оказалась прибавка в весе, за что отвечает повышенный уровень прогестерона.