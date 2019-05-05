Lenovo представит новую серию ноутбуков ThinkBook S





В настоящее время портативные компьютеры Lenovo представлены несколькими ключевыми сериями. Речь идет, например, о ноутбуках, предназначенных для бизнеса (ThinkPad), и лэптопах для повседневного пользования (Yoga и IdeaPad).По сообщениям иностранного издания, новые устройства от Lenovo, возможно, будут называться ThinkBook S или ThinkBook. Производитель ранее показал образцы с диагональю монитора 13,3 и 14 дюймов. Они оснащены крышкой с Full HD-дисплеем, угол поднятия которой составляет 180 градусов. По предварительной информации, новинка будет укомплектована процессором Intel, ОЗУ емкостью до 16 Гбайт, а также SSD до 512 Гбайт.Не исключено, что на прилавках лэптопы от Lenovo появятся уже в мае, а стоить они будут примерно 1000 евро.