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Lenovo представит новую серию ноутбуков ThinkBook S

По данным источника Notebook Italia, в обозримом будущем появится новая серия ноутбуков от Lenovo. Новинка получит название ThinkBook S или ThinkBook.

Lenovo представит новую серию ноутбуков ThinkBook S

В настоящее время портативные компьютеры Lenovo представлены несколькими ключевыми сериями. Речь идет, например, о ноутбуках, предназначенных для бизнеса (ThinkPad), и лэптопах для повседневного пользования (Yoga и IdeaPad).

По сообщениям иностранного издания, новые устройства от Lenovo, возможно, будут называться ThinkBook S или ThinkBook. Производитель ранее показал образцы с диагональю монитора 13,3 и 14 дюймов. Они оснащены крышкой с Full HD-дисплеем, угол поднятия которой составляет 180 градусов. По предварительной информации, новинка будет укомплектована процессором Intel, ОЗУ емкостью до 16 Гбайт, а также SSD до 512 Гбайт.

Не исключено, что на прилавках лэптопы от Lenovo появятся уже в мае, а стоить они будут примерно 1000 евро.



 
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Технологии
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 16:14

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