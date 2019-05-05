Мария Михалкова-Кончаловская показала поклонникам дыхательную гимнастику

Мария Михалкова-Кончаловская рассказала своим подписчикам о дыхательной практике, которую она использует перед занятиями йогой. Звезда усиленно занимается, поддерживая своё тело в идеальной форме. Кроме того, индийские упражнения укрепляют здоровье артистки. Актриса заявила, занимаясь дыхательной гимнастикой Калабхати, она не только чувствует, как её дыхание буквально сразу после начала процедуры становится горячим, но и замечает быстрое прояснение в голове. Сложным упражнение назвать нельзя, но поначалу хозяйка аккаунта не сразу его делала правильно. Кроме того, по её личному признанию, из-за интенсивного дыхания она чувствует, как у неё "ломается" лицо, хотя заверяет, на самом деле она не испытывает трудностей.Фанаты поблагодарили кумира за урок йоги, хотя такая гимнастика многих испугала. Отдельные фолловеры отметили, звезда осмелилась показаться в кадре без макияжа, но не прогадала, так как без косметики актриса выглядит не менее привлекательной, посвятив ней немало комплиментов.