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Мария Михалкова-Кончаловская показала поклонникам дыхательную гимнастику

Мария Михалкова-Кончаловская опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram пост, которым вызвала испуг у некоторых поклонников. Знаменитость поделилась с фанатами дыхательной гимнастикой, которую она начала с недавних пор практиковать.
Мария Михалкова-Кончаловская показала поклонникам дыхательную гимнастику

Мария Михалкова-Кончаловская рассказала своим подписчикам о дыхательной практике, которую она использует перед занятиями йогой. Звезда усиленно занимается, поддерживая своё тело в идеальной форме. Кроме того, индийские упражнения укрепляют здоровье артистки. Актриса заявила, занимаясь дыхательной гимнастикой Калабхати, она не только чувствует, как её дыхание буквально сразу после начала процедуры становится горячим, но и замечает быстрое прояснение в голове. Сложным упражнение назвать нельзя, но поначалу хозяйка аккаунта не сразу его делала правильно. Кроме того, по её личному признанию, из-за интенсивного дыхания она чувствует, как у неё "ломается" лицо, хотя заверяет, на самом деле она не испытывает трудностей.

Фанаты поблагодарили кумира за урок йоги, хотя такая гимнастика многих испугала. Отдельные фолловеры отметили, звезда осмелилась показаться в кадре без макияжа, но не прогадала, так как без косметики актриса выглядит не менее привлекательной, посвятив ней немало комплиментов.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 15:56

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