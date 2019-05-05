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Перед поездкой за границу россиянам необходимо заблаговременно погасить долги

В связи с приближающимся сезоном отпусков сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) напомнили россиянам, что перед поездкой за границу нужно погасить все долги. В ведомстве порекомендовали произвести необходимые расчеты заблаговременно.

Перед поездкой за границу россиянам необходимо заблаговременно погасить долги

Сотрудники ФССП сообщили, что норма законодательства о запрете на выезд начинает действовать при задолженности в 10 тысяч рублей. О погашении долгов по кредитам, алиментам, компенсации ущерба следует побеспокоиться заранее. Однако одни граждане хотя и осведомлены о таких ограничениях, но предпочитают расплачиваться с долгами непосредственно перед выездом из страны. Другие же узнают о существовании задолженности только при прохождении паспортного контроля. В этом случае они перечисляют средства на счета кредиторам прямо «на месте». При этом запрет на выезд аннулируется лишь на следующий день после погашения долга, ведь приставам нужно время для проверки зачисления денег, а также время на исключение должника из реестра.
Перед поездкой за границу россиянам необходимо заблаговременно погасить долги

Согласно статистическим данным, в 2018 году 7,5 миллионов граждан не смогли выехать из России по причине долгов. В этом году к майским праздникам в так называемом стоп-листе содержалось уже три миллиона фамилий. Чтобы не омрачить свой отдых россияне могут перед поездкой за рубеж зайти на официальный сайт ФССП и проверить наличие либо отсутствие задолженности в базе данных исполнительных производств.



 
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Общество
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 15:36

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