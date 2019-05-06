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Эксперты назвали преимущества посещения леса для здоровья человека

Ученые из Мюнхенского технического университета назвали преимущества посещения леса для здоровья человека. Помимо стабилизации эмоционального состояния и отдыха для организма такая прогулка способна даже уничтожать раковые клетки.
Эксперты назвали преимущества посещения леса для здоровья человека

Ученые отмечают, что главной особенностью леса является специфический воздух, который формируется в зависимости от типа деревьев. Дыхание в такой местности улучшает работу легких, кожи, а также системно воздействует на сердце и сосуды. Также представляется возможность улучшить настроение, когнитивные функции и укрепить иммунитет. Некоторые исследования показали, что прогулки по лесу способны даже убивать раковые клетки, а помогают в этом вторичные фитохимические вещества фитонциды.

В завершение ученые заявили, что пребывание в лесу помогает организму исцеляться, поэтому такие прогулки должны быть обязательными для взрослых и детей. К слову, для последних опыт природы особо важен, так как влияет на последующий образ жизни.



 
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Наука
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 00:07

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