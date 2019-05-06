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Названы три правила безопасной езды во время густого тумана

Специалисты предупреждают автолюбителей о повышенной опасности движения по трассе во время густого тумана. Обезопасить себя в условиях видимости около 50 м поможет соблюдение трех правил.
Названы три правила безопасной езды во время густого тумана

Машина станет более заметной на дороге при включенном ближнем освещении и противотуманных фарах. Они специально предусмотрены на нижней части бампера, чтобы их свет не слепил водителей встречного транспорта и быть заметен на значительном расстоянии. В случае отсутствия на автомобиле «противотуманок» эксперты советуют в дополнение к ближним огням включить аварийный сигнал.

На затянутой густым туманом трассе следует соблюдать ограничение скорости и выбрать режим, который позволит, если потребуется, мгновенно остановить машину. Водителю при возникновении необходимости припарковаться лучше всего сделать это не на обочине оживленной магистрали, а свернуть на второстепенную дорогу. В случае образования пробки не рекомендуется выходить из авто, так как это небезопасно.

Третье правило – это соблюдение при движении правильной дистанции. Эксперты советуют передвигаться в тумане на достаточном для маневров удалении от идущего впереди транспортного средства, но и не упускать его из виду. Не следует стараться быстрее проскочить участок с ограниченной видимостью, чтобы не попасть в ДТП.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 02:09

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