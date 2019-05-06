Названы три правила безопасной езды во время густого тумана





Машина станет более заметной на дороге при включенном ближнем освещении и противотуманных фарах. Они специально предусмотрены на нижней части бампера, чтобы их свет не слепил водителей встречного транспорта и быть заметен на значительном расстоянии. В случае отсутствия на автомобиле «противотуманок» эксперты советуют в дополнение к ближним огням включить аварийный сигнал.На затянутой густым туманом трассе следует соблюдать ограничение скорости и выбрать режим, который позволит, если потребуется, мгновенно остановить машину. Водителю при возникновении необходимости припарковаться лучше всего сделать это не на обочине оживленной магистрали, а свернуть на второстепенную дорогу. В случае образования пробки не рекомендуется выходить из авто, так как это небезопасно.Третье правило – это соблюдение при движении правильной дистанции. Эксперты советуют передвигаться в тумане на достаточном для маневров удалении от идущего впереди транспортного средства, но и не упускать его из виду. Не следует стараться быстрее проскочить участок с ограниченной видимостью, чтобы не попасть в ДТП.