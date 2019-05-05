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Валерий Бабятинский рассказал о личной жизни Элины Быстрицкой

Элина Быстрицкая не любила говорить о своей жизни. В одном из недавних интервью Валерий Бабятинский рассказал о личной жизни артистки.
Валерий Бабятинский рассказал о личной жизни Элины Быстрицкой

Валерий Бабятинский сообщил, что после романа с Кириллом Лавровым Элина Быстрицкая вышла замуж за Николая Кузьминского. Артистка терпела многочисленные измены супруга несколько лет. Сама знаменитость была весьма требовательным человеком, а потому могла ужиться только с уступчивым мужчиной. Валерий Бабятинский рассказал, что иногда заходил в гости к Элине Быстрицкой, проживающей в весьма скромной квартире.
Валерий Бабятинский рассказал о личной жизни Элины Быстрицкой

Актер сообщал, что после развода народная артистка СССР решила больше не выходить замуж, хотя имела отношения с Евгением Матвеевым. Знаменитости не нравилась профессия возлюбленного, да и роман с ним был недолгим. Элина Быстрицкая всегда любила ярко-красный цвет и тщательно следила за внешним видом. Валерий Бабятинский рассказал, что актриса стала православной в 85 лет, поэтому ее отпевали в церкви.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:27

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