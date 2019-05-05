Эксперты научили распознавать психопатов по разговору





Психопаты на первый взгляд кажутся очаровательными, но они обладают ограниченным эмоциональным опытом, поэтому им не хватает сочувствия. Подобные индивиды безответственны, распутны, лживы и часто действуют импульсивно, сосредотачиваясь на удовлетворении своих сиюминутных желаний, и редко ставят перед собой долгосрочные цели. Такие люди в общении, характеризующимся эмоциональной отстраненностью, стремятся подчинить себе собеседника, доминировать в разговоре. Психопата можно распознать по чрезмерной болтливости, умению убедительно лгать и выглядеть внимательным слушателем. Зачастую они запинаются, если в беседе затрагивается их уязвимость.Такие индивиды активно жестикулируют, делают выводы, основываясь на ограниченных сведениях, делят мир на черное и белое, нередко касаются в разговоре прошедшего времени, используют личные местоимения. В случае утраты контроля в беседе они перескакивают с одной темы на другую. Психопаты, как утверждаю некоторые эксперты, в недостаточной мере демонстрируют зрительный контакт, хотя этому нет весомых доказательств. Специалисты отмечают, что общение с подобными людьми, старающимися очаровать слушателя, требует дополнительных усилий для распознания их лжи и театральности.