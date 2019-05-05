Эксперты научили распознавать психопатов по разговору
Специалисты Университета Британской Колумбии рассказали, как распознать психопата по манере общения. Умение различать таких людей может защитить от возможности попадания под их влияние.
Психопаты на первый взгляд кажутся очаровательными, но они обладают ограниченным эмоциональным опытом, поэтому им не хватает сочувствия. Подобные индивиды безответственны, распутны, лживы и часто действуют импульсивно, сосредотачиваясь на удовлетворении своих сиюминутных желаний, и редко ставят перед собой долгосрочные цели. Такие люди в общении, характеризующимся эмоциональной отстраненностью, стремятся подчинить себе собеседника, доминировать в разговоре. Психопата можно распознать по чрезмерной болтливости, умению убедительно лгать и выглядеть внимательным слушателем. Зачастую они запинаются, если в беседе затрагивается их уязвимость.
Такие индивиды активно жестикулируют, делают выводы, основываясь на ограниченных сведениях, делят мир на черное и белое, нередко касаются в разговоре прошедшего времени, используют личные местоимения. В случае утраты контроля в беседе они перескакивают с одной темы на другую. Психопаты, как утверждаю некоторые эксперты, в недостаточной мере демонстрируют зрительный контакт, хотя этому нет весомых доказательств. Специалисты отмечают, что общение с подобными людьми, старающимися очаровать слушателя, требует дополнительных усилий для распознания их лжи и театральности.
Психопаты на первый взгляд кажутся очаровательными, но они обладают ограниченным эмоциональным опытом, поэтому им не хватает сочувствия. Подобные индивиды безответственны, распутны, лживы и часто действуют импульсивно, сосредотачиваясь на удовлетворении своих сиюминутных желаний, и редко ставят перед собой долгосрочные цели. Такие люди в общении, характеризующимся эмоциональной отстраненностью, стремятся подчинить себе собеседника, доминировать в разговоре. Психопата можно распознать по чрезмерной болтливости, умению убедительно лгать и выглядеть внимательным слушателем. Зачастую они запинаются, если в беседе затрагивается их уязвимость.
Такие индивиды активно жестикулируют, делают выводы, основываясь на ограниченных сведениях, делят мир на черное и белое, нередко касаются в разговоре прошедшего времени, используют личные местоимения. В случае утраты контроля в беседе они перескакивают с одной темы на другую. Психопаты, как утверждаю некоторые эксперты, в недостаточной мере демонстрируют зрительный контакт, хотя этому нет весомых доказательств. Специалисты отмечают, что общение с подобными людьми, старающимися очаровать слушателя, требует дополнительных усилий для распознания их лжи и театральности.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:05