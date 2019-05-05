Медики готовят Меган Маркл к искусственным родам





Источник, близкий к британской королевской семье, сообщает, если у Меган Маркл не начнутся схватки в течение следующих двух суток, то медики будут вынуждены применить специальные препараты, чтобы вызвать начало родовой деятельности. Также сообщается, что возлюбленную принца Гарри могут насильно доставить в клинику, поскольку безопасность членов королевской семьи имеет первостепенное значение.По сведениям источника, сама герцогиня Сассекская продолжает настаивать на родах дома. Ранее Меган Маркл заявила, что планирует родить в особняке в Виндзоре, куда она переехала со своим супругом. В данный момент возлюбленная принца Гарри находится под круглосуточным наблюдением медиков и охраны. Произошло это после визита королевы Елизаветы II в загородную резиденцию супругов.