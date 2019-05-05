Эксперты составили рейтинг самых компактных автомобилей в России





На первом месте оказался представитель корейского автопрома Kia Picanto, который имеет длину всего 3 595 миллиметров. Такие габариты делают это транспортное средство идеальным для больших городов. Также приятным бонусом является относительно небольшой расход топлива, который позволит сэкономить часть денег.На втором месте расположились автомобили Smart fortwo и forfour. Длина fortwo составляет скромные 2 695 миллиметров, а его товарища forfour - 3 495 миллиметров, что связано с добавлением заднего ряда сидений. Эти два транспортных средства замечательно подойдут людям, которые используют автомобиль исключительно в чертах города, поскольку они занимают очень мало места и используют ничтожное количество ресурсов.Ещё один представитель небольших авто Fiat 500, который занял третье место в рейтинге. Длина этого авто всего 3 546 миллиметров. Стильный и манёвренный автомобиль не оставит равнодушным ни одного автолюбителя. Также в нем присутствует ряд пассажирских сидений сзади, что позволит прокатить друзей. Он тоже очень экономен и удобен в эксплуатации.Четвертую строку занял автомобиль DS 3, который выделяется из ряда очень просторным багажником. При относительно небольших габаритах он имеет весьма объёмный багажный отсек в 285 литров. Если сложить задние сиденья, то можно получить 980 литров. Ранее этот автомобиль был известен под названием Citroen C3, но в 2016 году его переименовали в связи с переходом под крыло нового бренда.Замыкает пятерку лидеров автомобиль Mini, который является весьма популярным брендом у молодежи. Эта модель может иметь длину в 3 821 миллиметров (трехдверная) и 3 982 мили метра (пятидверная). Исключительной чертой этого авто является использования силового агрегата от BMW, что придает ему некий шарм. Однако это никак не влияет на экономичность и удобство эксплуатации транспортного средства. Mini еще одно доказательство того, что в чертах города можно передвигаться комфортно и быстро, экономя деньги на топливе.