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Смартфон Redmi 855 получил экспериментальный режим разгона GPU

На одном из китайских сайтов появилась информация о новом смартфоне от компании Xiaomi, который получил название Redmi 855. Стало известно, что гаджет оснастили экспериментальным режимом разгона GPU, а также 256 гигабайтами встроенной памяти.
Смартфон Redmi 855 получил экспериментальный режим разгона GPU

Источник опубликовал скриншот, на котором можно увидеть некоторую информацию о функциях Xiaomi Redmi 855. Смартфон имеет 2 кнопки «включить» и «отключить» режим разгона. В тексте, приложенном к снимку, говорится, что пользователи новинки смогут разгонять GPU самостоятельно.

Также стало известно, что новинка от Xiaomi получит 256 гигабайт встроенной памяти. Разработчики предложат своим клиентам и более дешёвые версии смартфона с памятью в 64 и 128 гигабайт. Ранее стало известно, что Redmi будет работать на Snapdragon 855 и иметь стандартный разъем для наушников. Презентация новинки должна состояться уже в текущем месяце, цена смартфона пока неизвестна.



 
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Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:43

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