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Отец Марии Машковой настоял на её разводе с Артемом Семакиным

Известная актриса Мария Машкова редко делится с фанатами подробностями из личной жизни, однако недавно все же рассказала одну историю из прошлого. Актриса поведала пользователям Сети, что на её разводе с Артемом Семакиным настоял отец Владимир Машков.
Отец Марии Машковой настоял на её разводе с Артемом Семакиным

Машкова вспоминает, что отец очень редко уделял внимание дочери из-за плотного графика работы. Он даже однажды поздравил дочь с днем рождения на месяц позже. Однако Мария Машкова сейчас уже не обижается на своего отца, а воспринимает это все спокойно, поскольку поняла, как трудно совмещать семью с работой.

Однажды Машкова позвонила своему отцу вся в слезах. Владимир Машков сразу понял в чем дело и настойчиво рекомендовал дочери порвать все отношения с изменщиком Артемом Семакиным, а после даже выругался нецензурной бранью в его сторону. В итоге звезда все же последовала совету своего отца и развелась с мужем. Спустя 7 месяцев она познакомилась с молодым бизнесменом, которому в итоге родила двоих детей.

Сейчас актриса вспоминает то время с улыбкой и радуется, что отец вступился за неё. Теперь все свободное время семья пытается проводить вместе, но, к сожалению актрисы, не всегда хватает времени на это. Однако Машкова не сильно расстраивается, ведь теперь она понимает все особенности жизни актера.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:00

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