Отец Марии Машковой настоял на её разводе с Артемом Семакиным
Известная актриса Мария Машкова редко делится с фанатами подробностями из личной жизни, однако недавно все же рассказала одну историю из прошлого. Актриса поведала пользователям Сети, что на её разводе с Артемом Семакиным настоял отец Владимир Машков.
Машкова вспоминает, что отец очень редко уделял внимание дочери из-за плотного графика работы. Он даже однажды поздравил дочь с днем рождения на месяц позже. Однако Мария Машкова сейчас уже не обижается на своего отца, а воспринимает это все спокойно, поскольку поняла, как трудно совмещать семью с работой.
Однажды Машкова позвонила своему отцу вся в слезах. Владимир Машков сразу понял в чем дело и настойчиво рекомендовал дочери порвать все отношения с изменщиком Артемом Семакиным, а после даже выругался нецензурной бранью в его сторону. В итоге звезда все же последовала совету своего отца и развелась с мужем. Спустя 7 месяцев она познакомилась с молодым бизнесменом, которому в итоге родила двоих детей.
Сейчас актриса вспоминает то время с улыбкой и радуется, что отец вступился за неё. Теперь все свободное время семья пытается проводить вместе, но, к сожалению актрисы, не всегда хватает времени на это. Однако Машкова не сильно расстраивается, ведь теперь она понимает все особенности жизни актера.
Машкова вспоминает, что отец очень редко уделял внимание дочери из-за плотного графика работы. Он даже однажды поздравил дочь с днем рождения на месяц позже. Однако Мария Машкова сейчас уже не обижается на своего отца, а воспринимает это все спокойно, поскольку поняла, как трудно совмещать семью с работой.
Однажды Машкова позвонила своему отцу вся в слезах. Владимир Машков сразу понял в чем дело и настойчиво рекомендовал дочери порвать все отношения с изменщиком Артемом Семакиным, а после даже выругался нецензурной бранью в его сторону. В итоге звезда все же последовала совету своего отца и развелась с мужем. Спустя 7 месяцев она познакомилась с молодым бизнесменом, которому в итоге родила двоих детей.
Сейчас актриса вспоминает то время с улыбкой и радуется, что отец вступился за неё. Теперь все свободное время семья пытается проводить вместе, но, к сожалению актрисы, не всегда хватает времени на это. Однако Машкова не сильно расстраивается, ведь теперь она понимает все особенности жизни актера.
ШоуБиз
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:00