Ясновидящая Саона выступила в защиту Аллы Пугачевой после критики поклонников
Концерт, подготовленный Аллой Пугачевой в честь 70-летнего юбилея, подвергся жесткой критике со стороны некоторых фанатов из-за использования фонограммы. Ясновидящая Саона выступила в защиту Примадонны, поставив точку в спорах публики.
Экстрасенс считает, что шоу было великолепно подготовлено, и отмечает, как много усилий приложила звезда, чтобы порадовать своих поклонников. Эксперт призвала общественность с уважением относиться к Пугачевой, так как артисту в таком почтенном возрасте непросто держаться на сцене, но легендарная певица выступила на «отлично».
По мнению ясновидящей Саоны, звезде пришлось прибегнуть к фонограмме на юбилейном концерте по настоянию организаторов. Во время выступления случаются моменты, не позволяющие петь в живую, а требуется использование записей. Однако это не дает повод сомневаться в таланте Примадонны, добившейся в творчестве таких высот, о которых многим ее коллегам приходится лишь мечтать.
Таролог отмечает, Пугачева не реагирует на критику в свой адрес. Знаменитость больше волнует собственное здоровье, так как многочисленные выступления в 70-летнем возрасте чреваты серьезными рисками.
Экстрасенс считает, что шоу было великолепно подготовлено, и отмечает, как много усилий приложила звезда, чтобы порадовать своих поклонников. Эксперт призвала общественность с уважением относиться к Пугачевой, так как артисту в таком почтенном возрасте непросто держаться на сцене, но легендарная певица выступила на «отлично».
По мнению ясновидящей Саоны, звезде пришлось прибегнуть к фонограмме на юбилейном концерте по настоянию организаторов. Во время выступления случаются моменты, не позволяющие петь в живую, а требуется использование записей. Однако это не дает повод сомневаться в таланте Примадонны, добившейся в творчестве таких высот, о которых многим ее коллегам приходится лишь мечтать.
Таролог отмечает, Пугачева не реагирует на критику в свой адрес. Знаменитость больше волнует собственное здоровье, так как многочисленные выступления в 70-летнем возрасте чреваты серьезными рисками.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:25