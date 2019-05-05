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Ясновидящая Саона выступила в защиту Аллы Пугачевой после критики поклонников

Концерт, подготовленный Аллой Пугачевой в честь 70-летнего юбилея, подвергся жесткой критике со стороны некоторых фанатов из-за использования фонограммы. Ясновидящая Саона выступила в защиту Примадонны, поставив точку в спорах публики.
Ясновидящая Саона выступила в защиту Аллы Пугачевой после критики поклонников

Экстрасенс считает, что шоу было великолепно подготовлено, и отмечает, как много усилий приложила звезда, чтобы порадовать своих поклонников. Эксперт призвала общественность с уважением относиться к Пугачевой, так как артисту в таком почтенном возрасте непросто держаться на сцене, но легендарная певица выступила на «отлично».

По мнению ясновидящей Саоны, звезде пришлось прибегнуть к фонограмме на юбилейном концерте по настоянию организаторов. Во время выступления случаются моменты, не позволяющие петь в живую, а требуется использование записей. Однако это не дает повод сомневаться в таланте Примадонны, добившейся в творчестве таких высот, о которых многим ее коллегам приходится лишь мечтать.

Таролог отмечает, Пугачева не реагирует на критику в свой адрес. Знаменитость больше волнует собственное здоровье, так как многочисленные выступления в 70-летнем возрасте чреваты серьезными рисками.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:25

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