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Актриса Амалия Мордвинова была замечена в Москве

Актриса Амалия Мордвинова появилась на открытии итальянского бутика в Москве. Многие фанаты не узнали знаменитость увидев ее в России.
Актриса Амалия Мордвинова была замечена в Москве

Амалия Мордвинова была одной из самых популярных актрис в Российской Федерации. Знаменитость имела огромное количество преданных поклонников, пока однажды не ушла из кино. После она развелась с предпринимателем Вадимом Беляевым и уехала на Гоа. Тогда Амалия Мордвинова рассказала, что ее дочка Диана поехала в США навестить отца и его родителей, а в результате девушка приняла решение там остаться. Спустя несколько лет знаменитость приняла решение переехать жить в США. В Штатах российская артистка выпустила сборник стихотворений, которому дала название "Концепция райского сада".
Актриса Амалия Мордвинова была замечена в Москве

Сейчас стало известно, что Амалия Мордвинова появилась на открытии бутика в Москве. Преданные поклонники актрисы уже начали гадать вернулась знаменитость в Россию или просто приехала в гости. Сама знаменитость никаких комментариев по данному поводу не давала.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:31

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