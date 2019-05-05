Актриса Амалия Мордвинова была замечена в Москве





Амалия Мордвинова была одной из самых популярных актрис в Российской Федерации. Знаменитость имела огромное количество преданных поклонников, пока однажды не ушла из кино. После она развелась с предпринимателем Вадимом Беляевым и уехала на Гоа. Тогда Амалия Мордвинова рассказала, что ее дочка Диана поехала в США навестить отца и его родителей, а в результате девушка приняла решение там остаться. Спустя несколько лет знаменитость приняла решение переехать жить в США. В Штатах российская артистка выпустила сборник стихотворений, которому дала название "Концепция райского сада".Сейчас стало известно, что Амалия Мордвинова появилась на открытии бутика в Москве. Преданные поклонники актрисы уже начали гадать вернулась знаменитость в Россию или просто приехала в гости. Сама знаменитость никаких комментариев по данному поводу не давала.