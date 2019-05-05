Найдены доказательства зафиксированного жителями древнего Китая взрыва Планеты Драконов





До недавних пор явление, описанное в древних китайских трактатах, считалось легендой, но специалисты из Чили нашли свидетельства взрыва загадочной звезды. Современные эксперты утверждают, что в старинных текстах неверно указано место, где зафиксирована гибель Планеты Драконов, но событие, судя по обнаруженному в далекой туманности реликту, случилось примерно 2060 лет назад и длилось три дня. Скоротечность явления астрономы объясняют тем, что при формировании сверхновой водород на белом карлике вспыхивает на короткое время, поэтому свечение видно лишь несколько суток.По мнению конспирологов, представленные специалистами свидетельства взрыва звезды, доказывает факт существования Планеты Драконов и раскрывает тайну предков императоров Китая. Жители Поднебесной давно утверждают об инопланетном происхождении своих прародителей и неоднократно представляли различные тому подтверждения. В древних трактатах упоминается о человекоподобных существах с крыльями, рассказывается о периоде, когда тело и дух пребывали в гармонии с космосом. На острове, расположенном в озере Туньтинь, имеются скалы возрастом около 45 000 лет, где запечатлены пилоты в машинах цилиндрической формы.