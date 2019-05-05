Специалисты составили рейтинг самых дешёвых пикапов в России





На первом месте с огромным отрывом оказался УАЗ «Пикап» стоимостью 793 тысячи рублей. Это цена базовой версии, которая имеет силовой агрегат объёмом 2,7-литра и мощностью 135 лошадиных силы. Также автомобиль полноприводный и с МКПП.Вторую сточку занял Foton Tunland стоимостью в два раза больше предыдущей модели, которая составляет 1 миллион 549 тысяч рублей. За эти деньги можно приобрести только базовую версию с мотором 2,4 литра мощностью 136 лошадиных сил.На третьем месте расположился Fiat Fullback. За это транспортное средство в автосалоне просят от 1 миллиона 709 тысяч рублей. Такую сумму придётся отдать за базовую версию с 2,4 литровым двигателем, мощностью 154 лошадиных силы и механической коробкой передач.Четвертую строчку занял Mitsubishi L200 5-го поколения, который обойдется покупателю в 1 миллион 919 тысяч рублей. Разумеется это стоимость минимальной комплектации с 2,4-литровым силовым агрегатом, мощностью 154 лошадиных силы.Замыкает ТОП-5 Mitsubishi L200, который поступил на российский рынок лишь в марте 2019 года. Базовая комплектация данного транспортного средства обойдется в 2 миллиона 69 тысяч рублей. Двигатель объёмом 2,4–литра и мощностью 154 лошадиных силы никак не выделяет этот автомобиль из ряда вышеуказанных.