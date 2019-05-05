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Специалисты составили рейтинг самых дешёвых пикапов в России

Популярность пикапов в России продолжает медленно, но уверенно падать. На данный момент они занимают всего 0,5 процента от всего авторынка, поэтому специалисты составили рейтинг самых дешевых пикапов в РФ.
Специалисты составили рейтинг самых дешёвых пикапов в России

На первом месте с огромным отрывом оказался УАЗ «Пикап» стоимостью 793 тысячи рублей. Это цена базовой версии, которая имеет силовой агрегат объёмом 2,7-литра и мощностью 135 лошадиных силы. Также автомобиль полноприводный и с МКПП.
Специалисты составили рейтинг самых дешёвых пикапов в России

Вторую сточку занял Foton Tunland стоимостью в два раза больше предыдущей модели, которая составляет 1 миллион 549 тысяч рублей. За эти деньги можно приобрести только базовую версию с мотором 2,4 литра мощностью 136 лошадиных сил.
Специалисты составили рейтинг самых дешёвых пикапов в России

На третьем месте расположился Fiat Fullback. За это транспортное средство в автосалоне просят от 1 миллиона 709 тысяч рублей. Такую сумму придётся отдать за базовую версию с 2,4 литровым двигателем, мощностью 154 лошадиных силы и механической коробкой передач.
Специалисты составили рейтинг самых дешёвых пикапов в России

Четвертую строчку занял Mitsubishi L200 5-го поколения, который обойдется покупателю в 1 миллион 919 тысяч рублей. Разумеется это стоимость минимальной комплектации с 2,4-литровым силовым агрегатом, мощностью 154 лошадиных силы.
Специалисты составили рейтинг самых дешёвых пикапов в России

Замыкает ТОП-5 Mitsubishi L200, который поступил на российский рынок лишь в марте 2019 года. Базовая комплектация данного транспортного средства обойдется в 2 миллиона 69 тысяч рублей. Двигатель объёмом 2,4–литра и мощностью 154 лошадиных силы никак не выделяет этот автомобиль из ряда вышеуказанных.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:05

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