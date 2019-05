Аналитик составили рейтинг самых ожидаемых видеоигр

На первом месте оказалось продолжение известной всем серии игр Grand Theft Auto. Создатели очень постарались над пятой частью, что значительно сказалось на популярности. Теперь фанаты ждут выхода GTA 6, релиз которой запланирован на 2021 год.На втором месте расположился новичок - Cyberpunk 2077. Однако игра уже является популярной, поскольку её основали на одноименной настольной игре из фильма «Бегущий по лезвию». Тем более разработкой этого игрового шедевра занимается фирма, создавшая «Ведьмака». Релиз запланирован летом этого года.Третье место досталось игре из вселенной Star Wars. Star Wars Jedi: Fallen Order должен выйти осенью этого года. Несомненно, все фанаты франшизы с нетерпением ждут новый проект. Подливает масла в огонь еще то, что со времен Knights of The Old Republic достойных игровых адаптаций не было.Четвертую позицию в рейтинге заняло продолжение отличной ролевой игры The Elder Scrolls. Однако информации по этой видеоигре очень мало, поскольку студия показала только тизер нового проекта, и заверила, что игра выйдет на новый уровень. Большинство уверены в успехе новой части из-за Bathesda Game Studios, которая не дает осечек в этом игровом жанре.Закрывает список игра от украинской студии S.T.A.L.K.E.R 2, которую ждут уже не один год. Первая часть совершила фурор в игровой индустрии и пришлась по вкусу огромному количеству геймеров. Однако из-за ряда причин продолжение в 2011 году так и не увидело свет, а студию, которая создала игру, распустили. Теперь в новой части игры появилась надежда, поскольку работа над проектом восстановлена. Все фанаты с нетерпением ждут релиза любимой "бродилки".