Сыновья Юрия Стоянова отказались от фамилии отца





На данный момент Юрий Стоянов воспитывает 15-летнюю дочь Екатерину от своей третьей супруги Елены Стояновой. Семья во всем поддерживает актера театра и кино, но о детях от предыдущих отношений артист предпочитает не рассказывать. Известно, что первая жена знаменитости Ольга Стоянова родила двоих детей - Алексея и Николая. После развода с Юрием Стояновым женщина вышла замуж, а ее дети поменяли фамилию и даже сменили отчество.У Алексея и Николая Хлоповых уже есть свои семьи. Сыновья артиста до сих пор предпочитают не общаться со своим звездным отцом. Точная причина конфликта между Юрием Стояновым и его наследниками неизвестна. Однажды в одном из своих интервью артист отметил, что в молодости совершил множество поступков, за которые теперь ему приходится расплачиваться.