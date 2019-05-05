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Сыновья Юрия Стоянова отказались от фамилии отца

Сыновья Юрия Стоянова Алексей и Николай уже довольно давно не общаются со своим звездным отцом. Сейчас стало известно, что наследники знаменитого актера отказались от фамилии отца.
Сыновья Юрия Стоянова отказались от фамилии отца

На данный момент Юрий Стоянов воспитывает 15-летнюю дочь Екатерину от своей третьей супруги Елены Стояновой. Семья во всем поддерживает актера театра и кино, но о детях от предыдущих отношений артист предпочитает не рассказывать. Известно, что первая жена знаменитости Ольга Стоянова родила двоих детей - Алексея и Николая. После развода с Юрием Стояновым женщина вышла замуж, а ее дети поменяли фамилию и даже сменили отчество.
Сыновья Юрия Стоянова отказались от фамилии отца

У Алексея и Николая Хлоповых уже есть свои семьи. Сыновья артиста до сих пор предпочитают не общаться со своим звездным отцом. Точная причина конфликта между Юрием Стояновым и его наследниками неизвестна. Однажды в одном из своих интервью артист отметил, что в молодости совершил множество поступков, за которые теперь ему приходится расплачиваться.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:16

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