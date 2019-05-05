МиГ-31 оборудовали новой автоматизированной системой управления





В Министерстве обороны рассказали, что сейчас проходят испытания новой системы автоматизированного управления, которая улучшит контроль над воздушным пространством Российской Федерации. Данная система установлена на истребителях четвертого поколения МиГ-31.Особенностью АСУ является то, что она работает в тандеме с системами, которые установлены на других истребителях, образуя сеть. Последняя, в свою очередь, способна покрывать огромные расстояния и определять объекты, которые не способны выявить обычные радары. Это связано с тем, что один МиГ-31 способен мониторить пространство на расстоянии 320 километров вокруг себя. Несколько МиГов, объединённых автоматической системой управления, контролируют расстояние в несколько раз больше.Кроме этого, искусственный интеллект способен анализировать информацию, которая подаётся с нескольких радаров, и координировать действия воздушных сил в зависимости от ситуации. Это позволяет значительно уменьшить время, необходимое на реакцию, а также обеспечить максимальный уровень эффективности истребителей.Минобороны уверяет, что аналога АСУ в данный момент в мире нет. Эта система способна обеспечить превосходство российских истребителей в воздухе и гарантировать безопасность границ РФ.