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МиГ-31 оборудовали новой автоматизированной системой управления

Российские истребители МиГ-31 оборудовали новой автоматизированной системой управления (АСУ), которая позволяет улучшить контроль над воздушным пространством. Работоспособность системы поддерживает искусственный интеллект.
МиГ-31 оборудовали новой автоматизированной системой управления

В Министерстве обороны рассказали, что сейчас проходят испытания новой системы автоматизированного управления, которая улучшит контроль над воздушным пространством Российской Федерации. Данная система установлена на истребителях четвертого поколения МиГ-31.

Особенностью АСУ является то, что она работает в тандеме с системами, которые установлены на других истребителях, образуя сеть. Последняя, в свою очередь, способна покрывать огромные расстояния и определять объекты, которые не способны выявить обычные радары. Это связано с тем, что один МиГ-31 способен мониторить пространство на расстоянии 320 километров вокруг себя. Несколько МиГов, объединённых автоматической системой управления, контролируют расстояние в несколько раз больше.

Кроме этого, искусственный интеллект способен анализировать информацию, которая подаётся с нескольких радаров, и координировать действия воздушных сил в зависимости от ситуации. Это позволяет значительно уменьшить время, необходимое на реакцию, а также обеспечить максимальный уровень эффективности истребителей.

Минобороны уверяет, что аналога АСУ в данный момент в мире нет. Эта система способна обеспечить превосходство российских истребителей в воздухе и гарантировать безопасность границ РФ.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:50

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