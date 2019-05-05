«Да, я такой»: Станислав Садальский скромно сравнил себя с розой

Розы, как отметил знаменитость, «покоряют своим ароматом и завораживают красотой». Нераспустившийся цветок является загадкой, ведь показывает себя только когда полностью раскроется. Ни одна роза, в отличие от людей, не скрывает свои шипы, но для истинного ценителя прекрасного они не страшны. Садальский считает себя похожим на розу, так как никогда не прячет от окружающих свои «колючки» и подобно цветку не спешит выставлять напоказ внутреннюю красоту. «Да, я такой», - подчеркнул актер.Поклонникам понравились поэтические образы, которые кинозвезда использовал для описания своего характера. Садальского назвали романтической натурой и интересным человеком. Некоторые фолловеры посоветовали известному актеру жениться, чтобы было кому показывать свои шипы и дарить розы.