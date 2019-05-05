Улетевшая в отпуск Кристина Асмус удивилась романтическому сюрпризу от Гарика Харламова

Юморист не смог вырваться на отдых вместе с женой и дочерью, но подготовил для них напоминание о себе. Как видно на представленном Асмус ролике, Харламов подобрал их семейные фотографии и прикрепил их к воздушным шарам. Актрису, только прибывшую в отель, приятно удивил романтический сюрприз от возлюбленного.Знаменитость так была потрясена подарком от мужа, что не могла выразить свои эмоции и подобрать слова. Асмус в подписи к публикации назвала супруга «Гарик Бульдог Шариков». Поклонники похвалили «романтика» Харламова за подготовленный для избранницы «милый» сюрприз, отметив, что их семья – пример для подражания.