Ольга Бузова и Егор Крид впервые парой вышли в свет на фестивале «Жара»





Молодые люди в настоящее время проводят время в Дубае, где сейчас в разгаре очередной фестиваль «Жара». Под фото Бузова поставила черное сердце, что свидетельствует о романтических отношениях пары.Некоторые подписчики уже поспешили назвать дуэт «Кридозубиками». Скептики же говорят, что Егор не пара Ольге из-за ее характера.Есть также версия о том, что с помощью Бузовой Егор хочет получить покровительство продюсера Арама Арчера. Ведь на данный момент певец сам по себе и не может похвастаться ростом популярности, поэтому нужна мощная раскрутка.Среди пользователей сети есть и такие, которые ждут от Булаткина и Бузовой общий трек и даже детей. Одним словом, время покажет.