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Ольга Бузова и Егор Крид впервые парой вышли в свет на фестивале «Жара»

Ольга Бузова отдыхает вместе с Егором Булаткиным. Ведущая выложила на своей странице в Instagram совместный снимок с Кридом.

Молодые люди в настоящее время проводят время в Дубае, где сейчас в разгаре очередной фестиваль «Жара». Под фото Бузова поставила черное сердце, что свидетельствует о романтических отношениях пары.

Ольга Бузова и Егор Крид впервые парой вышли в свет на фестивале «Жара»

Некоторые подписчики уже поспешили назвать дуэт «Кридозубиками». Скептики же говорят, что Егор не пара Ольге из-за ее характера.

Есть также версия о том, что с помощью Бузовой Егор хочет получить покровительство продюсера Арама Арчера. Ведь на данный момент певец сам по себе и не может похвастаться ростом популярности, поэтому нужна мощная раскрутка.

Среди пользователей сети есть и такие, которые ждут от Булаткина и Бузовой общий трек и даже детей. Одним словом, время покажет.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:45

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