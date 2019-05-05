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Представлен ТОП-5 теорий заговора с очевидными недостатками

На сегодняшний день, когда развитие технологий вышло на высокий уровень, еще существует ряд теорий заговора, противоречащих науке. Эксперты составили ТОП-5 подобных предположений, имеющих очевидные недостатки.
Представлен ТОП-5 теорий заговора с очевидными недостатками

Согласно одной из теорий заговора, Земля представляет собой фигуру, напоминающую мяч для фрисби, с Северным полюсом и континентами. По мнению конспирологов, вытеканию океанов якобы препятствует громадная ледяная стена, расположенная вдоль края планеты. В случае правдивости такого предположения беспилотники могли бы зафиксировать на камеру массивный объект, но ни одного подобного снимка не представлено. Сторонники теории о плоской Земле считают, если не бороться с глобальным потеплением, Антарктида лишится огромной части своей территории, а водоемы вместе с их обитателями окажутся в космосе.

Многие конспирологи называют теракты операцией, спланированной властями. Якобы правительство нанимает «кризисных» актеров на роли боевиков и жертв, чтобы отвлечь народ от важных проблем в стране. Эксперты считают такие утверждения абсурдными, как и заявления о торговле детьми с целью педофилии со штаба Хиллари Клинтон, организованного в пиццерии. Об этом якобы говорилось в письмах оппонента Дональда Трампа на президентских выборах, обнародованных Wikileaks.

В ТОП-5 теорий заговора, не выдерживающих критики, вошло и предположение, что власти «читают» мысли граждан посредством современных технологий. Студенты Массачусетского института стали даже использовать алюминиевую фольгу для защиты мозга и блокировки сигналов. Однако данное приспособление, как выяснили ученые, наоборот, способствует проникновению радиочастот в полушария.

Некоторые специалисты отрицают Холокост, объясняя свое мнение отсутствием соответствующего приказа Гитлера. Они считают манифесты с описанием механизмов процесса и записи заключенных сфабрикованными. Подобную теорию ученые называют глупостью, так как подделать такое огромное количество документации невозможно.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:30

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