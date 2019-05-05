АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты нашли источник «таинственных» помех на работу замков автомобилей в Огайо
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Врачи из США обнаружили новый орган

Врачи из университета Пенсильвании и Нью-Йорка в США открыли новый орган в человеческом организме. Находка была обнаружена во время проведения эндоскопии желудка.
Врачи из США обнаружили новый орган

В проведенном исследовании ученые детально изучали процессы, которые происходят в пищеварительной системе. Во время эндоскопии желудка было обнаружено новый и ранее не известный орган. Найденной частью организма оказалась сеть каналов, по которым транспортируется межклеточная жидкость. Весьма важно, что находится этот орган не только в желудке, но и во всем человеческом организме. Он охватывает легкие, мочевые органы, подкожные слои, вены, артерии, соединительные ткани в мышцах. В результате было установлено, что эта сеть каналов является самым большим органом человека.

Ранее первенство занимала кожа. Возможно, со временем ученые найдут еще что-то интересное в человеческом организме, ведь с развитием технологий меняются и методики исследований, что позволяет более детально изучать ту или иную сферу. Похожие открытия дают возможность лучше понять, как работает человеческий организм, и находить новые, боле эффективные, методики лечения различных заболеваний.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:14

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Уфе 20-летний водитель насмерть сбил
Специалисты дали несколько летних
Яна Рудковская не любит готовить еду
Представлены обновленные Renault Master
Ольга Бузова и Егор Крид впервые парой
Эксперты нашли источник «таинственных»
Представлен ТОП-5 теорий заговора с
Экс-участница проекта "Дом-2" Саша
Врачи из США обнаружили новый орган
Юлия Салибекова выпила бокал вина и
В РФ вступили в силу новые правила
Бывшая участница проекта "Дом-2" Яна
Получено подтверждение влияния
Главный голос проекта "Дом-2" Владимир
Представлен ТОП-5 лучших игровых
Звезда "Дома-2" Маша Кохно назвала
В Подмосковье в ДТП погибли два человека
Ксения Бородина воспользовалась ссорой
Ученые: Длительная боль в животе может
Милена Безбородова высмеяла походку
Названы основные нюансы тест-драйва
Роман Гриценко после расставания с
Самый тяжелый мальчик в мире весом в
Ксению Собчак заметили на курорте в
Инна Воловичева прислушивается к
Оливия Колман и Энтони Хопкинс сыграют
Ученые: Слуховые аппараты смогут
Эксперты провели сравнение смартфонов с
Верка Сердючка готовится к выступлению
Ученые «прогнали» антиматерию для
Просмотреть все новости