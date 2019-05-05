Врачи из США обнаружили новый орган





В проведенном исследовании ученые детально изучали процессы, которые происходят в пищеварительной системе. Во время эндоскопии желудка было обнаружено новый и ранее не известный орган. Найденной частью организма оказалась сеть каналов, по которым транспортируется межклеточная жидкость. Весьма важно, что находится этот орган не только в желудке, но и во всем человеческом организме. Он охватывает легкие, мочевые органы, подкожные слои, вены, артерии, соединительные ткани в мышцах. В результате было установлено, что эта сеть каналов является самым большим органом человека.Ранее первенство занимала кожа. Возможно, со временем ученые найдут еще что-то интересное в человеческом организме, ведь с развитием технологий меняются и методики исследований, что позволяет более детально изучать ту или иную сферу. Похожие открытия дают возможность лучше понять, как работает человеческий организм, и находить новые, боле эффективные, методики лечения различных заболеваний.