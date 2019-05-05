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Названы основные нюансы тест-драйва силового агрегата автомобиля

Водитель доволен своим автомобилем лишь тогда, когда он удовлетворен работой силового агрегата. Эксперты рассказали об основных нюансах проверки двигателя и коробки передач на тест-драйве.
Названы основные нюансы тест-драйва силового агрегата автомобиля

Во время испытательного процесса перед покупкой машины специалист не должен впечатлять клиента мастерством вождения. На тест-драйве главной задачей является проверка функционирования мотора в различных режимах. Двигатель испытывают на эластичность – способность работать на разных передачах при одинаковой скорости, тягу - на малых оборотах под нагрузкой. В турбоагрегатах проверяются зоны подхвата, когда подключается турбина, а в «атмосферниках» - как он ведет себя на всех циклах в рабочем диапазоне.

Дуэт с мотором составляет коробка передач. В МКПП проверяется короткоходный характер и точность при различных режимах, удачность стыковки при смене скоростей. В «автомате» тестируется работа электроники и плавность переключения. Испытание силового агрегата проводится при разной интенсивности разгона и замедления. В случае потери двигателем своих задатков при стыковке с неподходящей трансмиссией или неслаженности функционирования мотора и КПП от покупки автомобиля лучше отказаться.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:30

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