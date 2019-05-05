Ксению Собчак заметили на курорте в Испании в компании Константина Богомолова

Несмотря на то, что в СМИ появилась информация касательно совместного отдыха телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, звезда проекта "Дом-2" избегает геометок в своих публикациях в соцсети Instagram. Однако внимательные поклонники заподозрили, что в Марбелью светская львица могла отправиться не только с мужем.На последнем видео, опубликованном режиссером Константином Богомоловым, многие услышали знакомый голос телеведущей. Кинодеятель также предпочитает не сообщать о местах, откуда публикует фото и видео. Примечательно, что Максим Виторган недавно опубликовал совместный снимок с матерью Собчак, сообщив, что "теща бывшей не бывает".