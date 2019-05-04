Максим Галкин вынужденно провел майские праздники без Аллы Пугачевой

До этого Галкин сообщал о планах вместе с супругой провести весенние дни на море и публиковал кадры отдыха на побережье, но недавно выяснилось, что у артиста запланирован ряд концертов. Так, 7 мая он выступит в Вильнюсе, а потом отправится в Израиль.Вчера, 3 мая, он отыграл концерт в чешских Карловых Варах, о чем рассказал в своем Instagram-аккаунте, восхитившись местными пейзажами. Судя по всему, Пугачевой рядом с ним не было, потому как один из подписчиков прямо поинтересовался у комика об этом, но так и не получил ответ на собственный вопрос. Фанаты посчитали, что Примадонна продолжает отдыхать на море, а ее муж уехал работать.