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Максим Галкин вынужденно провел майские праздники без Аллы Пугачевой

Максим Галкин вынужденно расстался с Аллой Пугачевой ради гастрольного тура по Израилю и Европе. Майские праздники Примадонна проводит без мужа-артиста.
Максим Галкин вынужденно провел майские праздники без Аллы Пугачевой

До этого Галкин сообщал о планах вместе с супругой провести весенние дни на море и публиковал кадры отдыха на побережье, но недавно выяснилось, что у артиста запланирован ряд концертов. Так, 7 мая он выступит в Вильнюсе, а потом отправится в Израиль.
Максим Галкин вынужденно провел майские праздники без Аллы Пугачевой

Вчера, 3 мая, он отыграл концерт в чешских Карловых Варах, о чем рассказал в своем Instagram-аккаунте, восхитившись местными пейзажами. Судя по всему, Пугачевой рядом с ним не было, потому как один из подписчиков прямо поинтересовался у комика об этом, но так и не получил ответ на собственный вопрос. Фанаты посчитали, что Примадонна продолжает отдыхать на море, а ее муж уехал работать.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 21:50

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